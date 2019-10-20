عروض هايبر بنده السعودية 40 سنه وزيادة

عروض هايبر بنده السعودية لهذا الاسبوع تتضمن العديد من التخفيضات المذهلة على جميع السلع الغذائية وذلك بمناسبة احتفالات هايبر بنده بعيد ميلاده ال 40 لذا لا تفوتوا فرصة الحصول على كل ماتحتاجون إليه من مستلزمات منزلية، مع أقوي العروض وأرخص الأسعار بجانب متعة التسوق.

عروض هايبر بنده السعودية

سعر زيت نباتي العربي حجم لتر ونص هو 9،95 ريال بدلا من 16 ريال، سعر كريمة الطبخ المراعي حجم 10،50 ريال، سعر كرتونه مياه دالا 40 زجاجه حجم 330 مل هو 11،95 ريال، بدلا من 17،50 ريال، سعر كرتونه دجاج دو مكونة من 10 دجاجات هو 99 ريال بدلا من 145 ريال، سعر 10 كيلو أرز بسمتي العائلة هو 64، 95 ريال بدلا من 79،50 ريال، سعر 3 علب تونا فودي حجم 185 جرام هو 14،95 ريال.

عروض هايبر بنده السعودية المكسرات

سعر كيلو الفول السوداني مملح هو 14،95 ريال، سعر كيلو بذور دوار الشمس مملح هو 14،95 ريال، سعر كيلو اللوز محمص بدون ملح هو 64،95 ريال، سعر كيلو بهارات كبسة هو 27،95 ريال، سعر كيلو خوخ مجفف هو 24،95 ريال، سعر كيلو مكسرات متنوعة هو 44،95 ريال.

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عروض هايبر بنده السعودية الأجبان

سعر كيلو الجبنة الموزاريلا حلواني هو 19،95 ريال، سعر كيلو جبن أبيض دوبل كريم من هنغاريتا هو 11،95 ريال، بدلا من 20،95 ريال، سعر كيلو جبنه إيمارا ملح خفيف والحبة السوداء هو 17،95 ريال، بدلا من 27،95 ريال، سعر كيلو زيتون كالاماتا يوناني هو 19،29 ريال، بدلا من 29،95 ريال، سعر كيلو مرتديلا بقري بجميع أنواعها سنتيوره هو 19،95 ريال، بدلا من 29،95 ريال.