محمد بن مسعود - الدمام - الاتحاد: إقالة سييرا.. وتكليف الوطني العبدلي مدربًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-20 قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق. وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق". وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق. يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط. 20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 12:26 AM اخر تعديل 20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 Advertisements 02:13 AM قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق. وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق". وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق. يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط. ، الاتحاد: إقالة سييرا.. وتكليف الوطني العبدلي مدربًا ،

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