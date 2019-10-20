تعرف على آلية صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي ورابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441

من أجل التسهيل على المواطنين قامت الحكومة السعودية بصرف المساعدة المقطوعة وذلك للأفراد المستحقين للضمان الاجتماعي، ولذلك نقدم لكم في هذا التقرير إجابة حول العديد من الاستفسارات من أجل توضيح بعض النقاط للمستحقين الذين لا يعلمون الكثير حول الضمان الاجتماعي، وموعد الصرف المستحق، وآلية صرف المساعدة وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيا.

المساعدة المقطوعة

الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية هي عبارة مساعدة مالية مقدمة من الحكومة السعودية من أجل تحسين الظروف المعيشية للأفراد الغير قادرين من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة في ظل ارتفاع الأسعار.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441

لقد حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه لا يوجد وقت محدد من أجل صرف المساعدة المقطوعة للمتقدمين وذلك حسب التصريح الرسمي للوزارة، فقد أوضحت الوزارة بأن أقدم الأفراد المتقدمين للمساعدة المقطوعة فرصتهم أعلى في الحصول على المساعدة من غيرهم من المتقدمين، وبذلك فإن طلبات المتقدمين للمساعدة عام 1438 هـ قامت الوزارة بإيداع مستحقاتهم المالية في حساباتهم، ثم بعد ذلك يأتي دور المتقدمين في عام 1439 هـ، ثم دور المتقدمين في عام 1440 هـ، وبذلك تكون الأولوية لمن قدموا طلباتهم في البداية.

وقد ناشد الكثير من المتقدمين الوزارة بضرورة وسرعة صرف مبالغ المساعدة المقطوعة لأنهم في حاجة شديدة لـ هذه المبالغ.

الاستعلام عن برنامج المساعدة المقطوعة

من أجل التسهيل على المواطنين قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجعل الاستفسار إلكترونياً، حيث يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو رقم السجل المدني، من خلال الإنترنت بالدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر الصفحة المخصصة للإستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.