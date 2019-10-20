، المدينة المنورة .. مصرع 6 أشخاص في حادث مروري بينهم خمسة من عائلة واحدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - اشتعال النيران في المركبتين.. وثلاث فرق إسعافية باشرت الحادث

خلَّف حادث مروري وقع بين مركبتين في امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك، وفاة عائلية بالكامل، مكونة من خمسة أشخاص ووفاة قائد المركبة الأخرى، وذلك بعد اشتعال المركبتين وتفحم الموجودين بداخلها.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، إن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 21:48 من مساء اليوم السبت، بلاغًا يفيد بوقوع حادث في امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك لمركبتين، واحتمالية وجود أكثر من خمس حالات، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية إحداها فرقة عناية متقدمة.

وبين "السهلي" أنه عند وصول أول فرقة اتضح اشتعال المركبتين وانتقال جميع الحالات بها إلى رحمة الله، والتي كانت تعود إلى طفلين ورجل وامرأة في المركبة الأولى ورجل واحد في المركبة الثانية.

وأكد "السهلي": تم الوجود في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني، حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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