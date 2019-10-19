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2019-10-19 اتفاق على جدولة ديون اليمن مع أوفيد متابعات الخليج 365 - واس اتفقت الحكومة اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) على عقد مباحثات لجدولة ديون اليمن للصندوق.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج اليوم في واشنطن مع مدير عام الصندوق عبدالحميد الخليفة على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي.

وأكد الوزير اليمني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع صندوق “أوفيد”، إضافة إلى تعهد الحكومة اليمنية بالتزاماتها للصندوق، معربًا عن تطلع اليمن للحصول على مزيد من الدعم لمشروعات التنمية من الصندوق بما يتناسب مع أوليات الحكومة بجانب المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها الصندوق.







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