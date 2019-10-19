2019-10-19

5 وفيات معظمها من عائلة واحدة في حادث مروري بالمدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أسفر حادث مروري في امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك، بمنطقة المدينة المنورة، عن وفاة 5 أشخاص، معظمهم من عائلة واحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت في تمام الساعة 21:48 من مساء اليوم السبت بلاغًا يفيد بوقوع حادث في امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك لمركبتين واحتمالية وجود أكثر من خمس حالات، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إحداها فرقة عناية متقدمة.

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وبين السهلي أنه عند وصول أول فرقة اتضح اشتعال المركبتين وانتقال جميع الحالات بها إلى رحمة الله، والتي كانت تعود إلى طفلين ورجل وامرأة في المركبة الأولى ورجل واحد في المركبة الثانية.

ولفت إلى أنه تم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.