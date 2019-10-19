، الأكراد يتهمون تركيا بمنع انسحابهم من "رأس العين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "عبدي" حذر من عدم التزام أنقرة باتفاقها مع واشنطن

اتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اليوم (السبت)، تركيا بمنع انسحاب مقاتليه من مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه واشنطن.

وذكر "عبدي" أن الاتفاق يتضمن فتح ممر برعاية أمريكية لخروج المقاتلين والجرحى والمدنيين.

وحذر قائد "قسد" من أنه "إذا لم يتم الالتزام، سنعد ما حصل لعبة بين الأمريكيين وتركيا، إذ من جهة يمنعون انسحاب قواتنا، ومن جهة أخرى يدّعون أنها لم تنسحب، سنعدها مؤامرة ضد قواتنا".

ووافقت تركيا الخميس الماضي بموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على تعليق هجومها ضد المقاتلين الأكراد، مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال خمسة أيام.قسد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي رأس العين سوريا تركيا الهجوم التركي