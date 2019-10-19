شروط وموعد إيداع المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1441 ورابط الاستعلام عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على تقديم المساعدات المالية والنقدية للعائلات الفقيرة أو التي تمتلك دخلاً منخفضاً، والتي تعاني من مستوى معيشي متدني ولا تعد قادرة على شراء حاجاتها اليومية الأساسية، ولذلك تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مساعدات مالية لهم من أجل رفع المستوى الإقتصادي لديهم وتحسين حالتهم المعيشية من خلال تقديم الدعم النقدي لهم، وتعد المساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي من أبرز وأهم هذه المساعدات المالية التي تقدم للأسر والعائلات الفقيرة وذات الدخل المنخفض.

وقد شهدت المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي لعام 1441 تأخيراً في موعد إيداعها عن الدفعات السابقة في السنوات الماضية، وهو ما تسبب في شكوى بعض المواطنين السعوديين من هذا الأمر.

شروط الضمان الاجتماعي للاستفادة من المساعدة المقطوعة

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووكالة الضمان الاجتماعي بالمملكة قد أعلنوا عن الشروط اللازم توافرها في المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على المساعدة المقطوعة والدعم الذي تقدمه الوزارة، وهذه الشروط كما يلي:

Advertisements

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً. يلزم أن يكون المتقدم يمتلك دخلاً منخفضاً. يجب أن يكون المتقدم لا يقدر على تلبية إحتياجاته الأساسية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

حرص عدد كبير من المواطنين السعوديين ذوي الدخل المنخفض على البحث خلال الفترة الماضية على محرك البحث جوجل عن موعد صرف المساعدة المقطوعة والمقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووكالة الضمان الإجتماعي بعد تأخيرها، حيث يتمنى المستفيدين من المساعدة المقطوعة للضمان الإجتماعي سرعة صرفها خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يتم صرف المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي للعام 1441 في أسرع وقت ممكن.

وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المهمشة والغير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية والعائلات ذات الدخل المتدني.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ونشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرابط الذي يمكن للمواطنين السعوديين ذوي الدخل المنخفض والغير قادرين على شراء حاجاتهم اليومية الأساسية أن يتقدموا بطلب الحصول على المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، عبر رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وموقع اعرف نيوز يرحب بالإجابة على كافة استفساراتكم في التعليقات بالأسفل.