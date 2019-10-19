استعلام نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة

فإننا في هذا الخبر سوف نقوم بطرح الخطوات التي يجب إتباعها حتى تستعلم عن نقل كفالة العمال الوافدين عن طريق رقم الإقامة الخاص بهم فان حكومة المملكة السعودية قد قامت بتخصيص أهم الخدمات لكل المواطنين حتى يقوموا بها ومعرفتها عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت عن طريق الدخول للمواقع الالكترونية الرسمية لكل الوزارات المختلفة لخدمة المواطنين.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم بالإقامة

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إن من الممكن معرفة واستعلام الوافد عن نقل كفالته برقم الإقامة الخاصة به وذلك عن طريق موقع يقوم بالاستعلام عنها وهو موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

فأولاً عليك بتسجيل الاسم أو رقم البطاقة الخاصة بالمستعلم وتسجيل الرقم السري الخاص به ثم يضغط على زر الدخول للدخول على الموقع ببياناته ثم في الخطوة الثانية يقوم باختيار استعلامات إلكترونية فيقوم الموقع بالدخول على الصفحة ويختار من بين الاختيارات الكثيرة كلمة الجوازات، ويختارها فيقوم الموقع بفتح صفحة بيه الكثير من الخانات الغير مملوءة الفارغة وفى هذه الخطوة قوم رقم الإقامة الخاصة بالعامل ويدخل رقم الكفيل ثم قوم بإدخال رقم التأشيرة ثم ادخال رقم جواز السفر ثم الضغط على عرض.

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الاستعلام عن موظف وافد

فإذا كنت تريد الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بطريق رقم الإقامة الخاصة به عليها إن يكون معه رقمه القومي ورقم الكفيل ورقم التأشيرة ورقم جواز السفر وان يتبع الخطوات السابقة جيداً فسيقوم بمعرفة الاستلام عن كفالته.