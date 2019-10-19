

موسكو 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا حتفهم اليوم بعد انهيار أحد السدود في منجم ذهب جنوب مدينة كراسنويارسك في سيبيريا.

وقالت لجنة تحقيقات روسية في بيان: "قُتل 11 شخصًا في الحادث وفقُا للمعلومات المبدئية ونُقل 14 عاملًا مصابا إلى المستشفيات ".

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلًا عن خدمة الطوارئ أن هناك ما يزيد على 12 عاملًا في عداد المفقودين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن الأمطار الغزيرة تسببت على ما يبدو في تآكل السد.

// انتهى //

11:11ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا بعد انهيار سد بمنجم ذهب في سيبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.