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القبض على قائد مركبة حاول دهس فتيات بالطريق العام في تبوك
متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك
تمكنت الجهات الأمنية في تبوك من القبض على قائد مركبة من نوع “هونداي سوناتا” بسبب تهوره ومحاولته دهس فتيات في الطريق العام.
وحاول قائد المركبة، دهس فتيات أثناء عبورهن للطريق، وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.
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