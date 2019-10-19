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القبض على قائد مركبة حاول دهس فتيات بالطريق العام في تبوك

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2019-10-19

القبض على قائد مركبة حاول دهس فتيات بالطريق العام في تبوك

متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك

تمكنت الجهات الأمنية في ⁧‫تبوك من ⁩القبض على قائد مركبة من نوع “هونداي سوناتا” بسبب تهوره ومحاولته دهس فتيات في الطريق العام.

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وحاول قائد المركبة، دهس فتيات أثناء عبورهن للطريق، وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

 




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