2019-10-19

القبض على قائد مركبة حاول دهس فتيات بالطريق العام في تبوك

متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك

تمكنت الجهات الأمنية في ⁧‫تبوك من ⁩القبض على قائد مركبة من نوع “هونداي سوناتا” بسبب تهوره ومحاولته دهس فتيات في الطريق العام.

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وحاول قائد المركبة، دهس فتيات أثناء عبورهن للطريق، وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.