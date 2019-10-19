السعودية | موسم الرياض.. رقم قياسي لزوار "البوليفارد" في 24 ساعة

شكرا لقرائتكم موسم الرياض.. رقم قياسي لزوار "البوليفارد" في 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن زوار موقع "البوليفارد" ضمن موسم الرياض قد بلغ خلال 24 ساعة 1.2 مليون زائر. وقال آل الشيخ: "إجمالي الحضور في البوليفارد خلال 24 ساعة من 9 مساء الخميس وحتى 9 مساء الجمعة بلغ 1.2 مليون زائر الحمدالله". كما أوضح أن هذه الإحصائية مقدمة من شركة الاتصالات والإدارة العامة للمرور. Advertisements يذكر أن موقع البوليفارد يضم أكثر من 50 متجراً محلياً وعالمياً ومسارح فنية، وكذلك سينما مفتوحة وعروض النافورة الراقصة. أيضا يمتد موقع "البوليفارد" على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، فيما تشهد هذه المنطقة 9 فعاليات لجميع الفئات. يحوي مسرح الفنان محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح الراحل أبو بكر سالم بسعة 6 آلاف شخص، إضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة ألفي شخص.

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