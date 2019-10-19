السعودية | سفارة السعودية تعلن نجاح أول مرحلة لنقل رعاياها من لبنان

شكرا لقرائتكم سفارة السعودية تعلن نجاح أول مرحلة لنقل رعاياها من لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‏أعلنت السفارة السعودية في بيروت عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ، بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً.

كما وجهت السفارة الشكر إلى قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، متمنية الأمن والاستقرار للبنان.

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يذكر أن السفارة كانت دعت في وقت سابق المواطنين والمقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر.

وفي بيان لها أعلنت تخصيص "فندق لانكستر بلازا" الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع، تمهيداً للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية في أقرب فرصة ممكنة.

كذلك طالبت السفارة المواطنين بالابتعاد عن أماكن الاضطرابات، وذلك نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين.