، الجهات الأمنية بتبوك تقبض على شاب متهور حاول دهس عدة فتيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه

‫تمكنت الجهات الأمنية في تبوك مساء أمس الجمعة من إلقاء القبض على شاب ثلاثيني قاد مركبته في تهور وحاول دهس فتيات كُن قد قطعن الطريق مشاة، وبعد العبور وقبل الوصول للرصيف الآخر حاول الشاب ترويعهن بسيارته.

وكان مقطع فيديو قد انتشر يظهر فيه شاب يقود مركبة من نوع هونداي سوناتا وقام بالتهور ومحاولة دهس فتيات أثناء عبورهن للطريق.

وعلمت (الخليج 365) من مصادرها أنه تم القبض على الشاب بجهود أمنية من البحث الجنائي في شرطة منطقة تبوك ومرور منطقة تبوك وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.تبوك الجهات الأمنية البحث الجنائي الهيئة المرورية