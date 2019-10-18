موعد صرف دفعة مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1441 من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يتساءل المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن موعد صرف دفعة الدعم لشهر صفر 1441، وذلك من خلال رابط الاستعلام المباشر الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للاستعلام عن دفعة مقطوعة الضمان الاجتماعي صفر 1441، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على مساعدة المواطنين من محدودي الدخل للتغلب على ارتفاع الأسعار الناتج من رفع الدعم عن المواطنين، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

موعد صرف دفعة مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1441

تهتم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمواطنين كثيراً، وتقوم بالتخفيف من وقع الأثار السلبية لارتفاع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية والمحروقات وعدد كبير من الخدمات، ورفع الدعم عن عدد من الخدمات في الآونة الأخيرة، وذلك حرصاً منها على مساندة المواطنين الذين يعانون من أثار الاصلاح الاقتصادي السلبية، كما تستقبل الوزارة طلبات المواطنين للاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي أو المساعدة المقطوعة في فترة محدودة، وبعدها تقوم بدراسة الطلبات للتعرف على أحقية المواطن في الحصول عليها.

رابط أسماء مستفيدي الضمان الاجتماعي صفر 1441

نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة في شهر ذو الحجة الماضي، عن طريق رابط الاستعلام، كما أعلنت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني، عن اقتراب إيداع مبالغ الدعم المستحقة للمواطنين المستفيدين، الذين تقع أسماءهم على قائمة الانتظار من الفترة السابقة، ووفقاً لأحقيته عن غيره بالمساعدة، ونحن الآن في انتظار الإعلان عن الموعد الرسمي المحدد لصرف المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي صفر 1441، والتي تقوم وزارة العمل بالإعلان رسمياً عنها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.