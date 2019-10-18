رسميا.. اضطرابات برشلونة تؤجل كلاسيكو الدوري الإسباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

واتخذت لجنة المسابقات قرارا بتأجيل الكلاسيكو، بسبب صعوبة إقامته في ملعب "كامب نو" هذه الأيام، بسبب الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها مدينة برشلونة، لتقام المباراة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحاولت رابطة الليجا إقناع الناديين بنقل المباراة إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، لتفادي تأجيل اللقاء، وهو ما رفضه الطرفان بشدة.

وخرج خافيير تيباس رئيس الرابطة، بتصريحات تؤكد عدم رغبته في إرجاء موعد المباراة لشهر ديسمبر، نظرا لإقامة مباريات ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا في ذات التوقيت، وهو ما سيؤثر على نسب المشاهدة.

ومن المتوقع أن تتبدل الظروف عند خوض الفريقين لتلك المواجهة في ديسمبر، نظرا لقدرة كليهما على استعادة المصابين والموقوفين، الذين كانوا على مشارف الغياب عن الكلاسيكو هذا الشهر.