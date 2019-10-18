الياباني رسام «غراندايزر» متشوق لزيارة السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال رسام الأنمي الياباني الشهير غو ناغاي بمناسبة تدشين النسخة اليابانية من صحيفة «عرب نيوز» السعودية إنه يقدر محبة الجمهور العربي، خاصة السعودي لأعماله، وإنه يتطلع لزيارة المملكة قريبا.

ويعد ناغاي أسطورة في عالم رسم أفلام الكرتون على طريقة الأنمي اليابانية، وهو معروف في العالم العربي بفضل مسلسل مغامرات الفضاء «غراندايزر» الشهير، الذي أنتج عام 1975، ومن ثم دبلج عربيا وعرض في الثمانينات محققا شعبية كبيرة لا تزال مستمرة. وقال «أقدر وبشدة أن السعوديين أحبوا غراندايزر الذي ابتكرته. لطالما ابتكرت قصصا تدور حول المغامرات والأحلام. سعيد بأن هذه الأمور لاقت ترحيبا بينكم».

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وأضاف «أنا متأكد من أنني سأفاجأ بكثير من الأمور حين أزور السعودية، وأتوقع أن أكتشف أشياء جديدة، لدي توقعات عظيمة بخصوص هذه التجربة الجديدة».

وتابع «أتوقع أن تثير جوانب مختلفة اهتمامي، مثل الطبيعة والناس، لكل الدول تاريخ طويل وثقافة غنية، لذلك أتطلع لأن أستمتع بثقافة وتاريخ المملكة».

وتأتي تصريحات ناغاي ضمن مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة عرب نيوز في طوكيو على هامش معرض تكريمي يستعرض مسيرته في عالم الأنمي منذ 50 عاما، وتتطرق المقابلة لسيرة حياة الفنان، وأعماله المختلفة، مثل مازنغر وديفيل مان. يذكر أن غو ناغاي أهدى الصحيفة السعودية تصميم شعار نسختها اليابانية، وذلك تقديرا منه لمحبيه في العالم العربي.

النسخة اليابانية من عرب نيوز