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شكرا لقرائتكم سعد الحريري ردًّا على تظاهرات اللبنانيين: أشعر بألمكم وهذا الحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سعد الحريري ردًّا على تظاهرات اللبنانيين: أشعر بألمكم وهذا الحل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أنه يشعر بألم اللبنانيين ويؤيد حقهم بالتعبير.
وأضاف الحريري في كلمة له ردًّا على تظاهرات اللبنانيين: منذ 3 سنوات أحاول أن أجد حلولًا لمشاكل لبنان، والحل الحقيقي يتلخص بزيادة مدخول الاقتصاد اللبناني.
وشكا رئيس الحكومة اللبنانية من وضع العراقيل أمام عملية الإصلاح والعمل الحكومي، مضيفًا: الإصلاحات لا تعني فرض ضرائب.
وتابع: لبنان يمر بوضع عصيب لم يمر علينا في تاريخنا، والغضب الشعبي ردة فعل طبيعية إزاء الأداء السياسي في لبنان وتعطيل الدولة، وأي شعب يواجه الأزمة السياسية كالتي في لبنان يجب أن يتجه نحو الغضب.
وتعجب الحريري من أن بدلًا من التركيز على معالجة العجز كان هناك ما وصفه بـ”تصفية حسابات” على حساب الناس.
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