السفارة في بيروت تطالب المواطنين المغادرة في أقرب فرصة ممكنة

2019-10-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

طلبت السفارة السعودية في بيروت المواطنين المقيمين والزائرين إلى الإسراع في التواصل معها وتسجيل بياناتهم استعدادًا للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم إنه نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها لبنان خلال هذه الأيام، ندعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع المظاهرات والمسارعة في التواصل معها لتسجيل البيانات استعدادًا للمغادرة في أسرع وقت ممكن.