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السفارة في بيروت تطالب المواطنين المغادرة في أقرب فرصة ممكنة

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2019-10-18

السفارة في بيروت تطالب المواطنين المغادرة في أقرب فرصة ممكنة

دعت إلى توخي الحذر والتواصل معها

متابعات الخليج 365 - الرياض

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طلبت السفارة في بيروت المواطنين المقيمين والزائرين إلى الإسراع في التواصل معها وتسجيل بياناتهم استعدادًا للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم إنه نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها لبنان خلال هذه الأيام، ندعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع المظاهرات والمسارعة في التواصل معها لتسجيل البيانات استعدادًا للمغادرة في أسرع وقت ممكن.




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