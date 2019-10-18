طريقة جديدة لتدمير بياناتك على “غوغل” بشكل تلقائي

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قدّم تقرير حديث توصية لمستخدمي خدمات الإنترنت بضرورة تجربة أدوات الخصوصية الجديدة من “غوغل” لحذف البيانات المتعلقة بعمليات البحث على “غوغل” من أجل ضمان عدم وجود سجل لعمليات البحث.
وأوضح التقرير أن معظم عناصر تحكّم الخصوصية الجديدة في “غوغل” توجد في أداة ويب تسمى “نشاطي”.
ولفت إلى أنه بمجرد الدخول إلى الأداة والنقر على عناصر التحكم في النشاط سيتم الانتقال إلى خيار يسمى نشاط الويب والتطبيق.
وأشار إلى أنه يمكن من خلال النقر فوق إدارة النشاط ثم الزر الموجود أسفل أيقونة التقويم، وتعيين سجل نشاط على العديد من منتجات “غوغل” يتم المحو بشكل تلقائي بعد ثلاثة أشهر أو بعد 18 شهراً.
وبيّن أن هذا الأمر يتضمن عمليات البحث التي تمت على ” google.co”، والطلبات الصوتية التي تم إجراؤها باستخدام مساعد “غوغل”، وكذلك الوجهات التي تم البحث عنها على الخرائط وعمليات البحث في متجر تطبيقات “غوغل”.
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