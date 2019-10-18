بالفيديو.. «الحربي» يحذر من خطورة «ظاهرة الشخير» لدى الأطفال

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حذر دكتور عادل الحربي، أخصائي طب الأطفال من خطورة أعراض الشخير لدى الأطفال، ناصحا أولياء الأمور بعدم إهمال هذه المشكلة الصحية.

وقال في مقطع فيديو متداول: “رسالتي اليوم لكل أم بالنسبة للأطفال، موضوع الشخير لدى الأطفال أمر غير طبيعي، فهو دلالة على وجود مشكلة، قد تكون لحمية أو لوز متضخمة أو حساسية أو اعوجاج في الأنف داخلي أو ضيق في مجرى التنفس العلوي، سارعوا لاستشارة الطبيب وإيجاد حل لهذه المشكلة”.