السعودية ترد على «ادعاءات سورية»: نفذوا القرارات الدولية الخاصة بـ«الأسلحة الكيميائية»

طلبت السعودية من السلطات السورية، التعاون الكامل مع الفرق المعنية بتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

جاء ذلك في رد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على ما بدر من مندوب سوريا لدى المنظمة الدولية تجاه السعودية، خلال جلسة النقاش العامّ لأعمال لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير المعلمي: إن النظام السوري مستمر في التنصّل من التزاماته القانونية الواردة في قرار الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الاستثنائية الرابعة، ومن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٨ عام ٢٠١٣م الذي يدعو سوريا إلى التعاون بشكل كامل مع منظمة حضر الأسلحة الكيميائية.

وأكد المعلمي، أن هناك تباين وعدم اتساق في بيان الإعلان الأولي لسوريا وإفادتها اللاحقة بشأن تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية، على الرغم من وجود تقارير تثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل الحكومة السورية، إضافة إلى تقارير فرق تقصي الحقائق السابقة التي أثبتت استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية.

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وأوضح السفير المعلمي، أن المملكة قدمت للبنان كل ما لديها من إمكانيات ومساعدات لتنمية لبنان الشقيق، أما سوريا فقدمت للبنان المليشيات الإرهابية مثل حزب الله وقدمت للبنان التدخل العسكري الذي أضاع على لبنان سنوات طويلة من التقدم والتنمية، وقدمت للبنان التفجير والقتل ليس فقط لرؤساء الوزراء اللبنانيين وإنما حتى للصحفيين مثل سليم اللوزي الذي قتلته السلطات السورية في لبنان.

من جهة أخرى، أقام المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، حفل غداء على شرف المندوب الدائم لسلطنة ‫عمان لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحسان، والمندوب الدائم لجمهورية ‫تونس لدى الأمم المتحدة السفير منصف البعتي، بمناسبة تعيينهما حديثًا لدى ‫الأمم المتحدة.

حضر الحفل مجموعة من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة، ونائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة حكمت السعيد.