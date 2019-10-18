

تبوك 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خلال الشهر الأول لهذا العام 1441هـ ، جولاتها التفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية "وعيكم نجاة " شملت المولات والأسواق التجارية والمستودعات وقصور الأفراح والمنتجعات السياحية والفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود والمنشآت الصناعية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع العَمري أن الجولات التفتيشية شملت مدينة تبوك والمراكز التابعة لها ومحافظات تيماء واملج وضباء والوجه وحقل والبدع ومركز حالة عمار، مشيراً إلى أنه تم إقامة 11 محاضرة توعوية و 3 معارض لحملة "وعيكم نجاة"، وزيارة 166 منشأة تم خلالها تدريب العاملين ومسؤولي السلامة في المنشآت الهامة على دورهم كمسؤولي سلامة وكيفية استخدام وسائل السلامة واعداد خطط الإخلاء.

وأفاد الملازم العَمري بأنه تم كذلك الكشف على 813 منشأة حكومية وتجارية، وتم تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على 55 منشأة تجارية وإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني، كما تم إشعار وإنذار 200 منشأة وإلزامها بتصحيح وضعها خلال فترة زمنية محددة.

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13:38ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 813 منشأة حكومية وتجارية يتفقدها مدني تبوك خلال شهر محرم الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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