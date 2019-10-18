تركي آل شيخ يغرد مجددا عن محمد بن سلمان

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في تويتر، تغريدة جديدة أشاد فيها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقال آل شيخ في تغريدته التي نشرها أمس الخميس خلال افتتاحه مسيرة "موسم الرياض" إن ما تشهده السعودية ما كان ليتحقق لولا رؤية ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال آل الشيخ "لولا توفيق الله، ثم دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما تحقق 1 % من النجاحات التي سوف يشاهدها ويعيشها الجميع في موسم الرياض وفعاليات الهيئة في مناطق السعودية كافة".

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية يتابع عن كثب آخر الاستعدادات في "منطقة المربع" و"بوليفارد الرياض" ضمن ‫فعاليات "موسم الرياض".

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ونشر تركي آل الشیخ، مساء أول أمس الأربعاء، مقطع فیدیو یوضح فیه مراحل تطور الأعمال الإنشائیة بمشروع "بولیفارد الریاض" الترفیھي الضخم، وحجم الإنجاز فیه، وسط تفاعل كبیر من متابعیه.

ویظھر في المقطع المنشور بعض المباني الضخمة التي یحتویھا المشروع وقد قرب الانتھاء منھا، وكذلك یظھر انتھاء العمل في بعض مناطق المشروع الأخرى.

ومشروع مجمع بولفیارد بالریاض؛ ھو مشروع ترفیھي یستھدف الشباب والعائلات وكل الباحثین عن الفخامة والرقي، ویقع في أحد أفخم أحیاء الریاض، وھو حي حطین السكني، بالقرب من مركز الملك عبدالله المالي.