

هانوي 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص حتفهم، فيما أصيب خمسة آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة على وسط فيتنام.

وقالت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها إن طفلًا يبلغ من العمر عامين جرفته الفيضانات كما غرق رجل / 53 عامًا / في إقليم نجي آن.

وكان ثالث ضحية رجلًا يبلغ من العمر 32 عامًا، وسقط بعد أن أصابته صاعقة يوم الربعاء الماضي. كما أصيب خمسة من طلاب المدارس الثانوية بعد أن أصابتهم صاعقة في نفس اليوم أثناء توجههم إلى المدرسة في إقليم نجي آن.

// انتهى //

08:36ت م

0014





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفاة ثلاثة أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في فيتنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.