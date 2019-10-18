السعودية | الرياض تعيش ليلة تاريخية بافتتاح موسمها الأكبر بالمنطقة

شكرا لقرائتكم الرياض تعيش ليلة تاريخية بافتتاح موسمها الأكبر بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ فعاليات موسم الرياض بموقع البوليفارد شمال العاصمة، وسط حضور فاق 600 ألف شخص.

وألقى آل الشيخ كلمة أكد فيها بأن هذه الإنجازات والتغيير لم تكن لتتم لولا دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سائلا الله أن يحفظه وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ثم أعلن مراسم الافتتاح بقوله:" ابتدينا وأهلا وسهلا بكم في موسم الرياض".

ألعاب نارية ونافورة راقصة

وشهدت العاصمة في ليلة افتتاح موسم الرياض أجمل عرض للألعاب النارية، والذي أطلق من عدة مواقع حتى يتم مشاهدته في كافة أنحاء العاصمة.

Advertisements

كما استقبل موسم الرياض زواره بتخصيص مدرجات لمشاهدة مسيرة عرض مبهرة شارك فيها أكثر من 1500 مؤد بأزياء خاصة وفريدة باستخدام 25 عربة، ضمت عددا من الأسماء العالمية المشاركة في فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وعربات استعراضية.

وانطلقت مسيرة في تمام الساعة 9:00 مساءً، بمشاركة فرقة فنية متخصصة، وبعد انتهاء العرض في الساعة 10:30 تم افتتاح عروض النافورة الراقصة ومنطقة المقاهي والسينما الخارجية.



مسارح و9 فعاليات

يمتد موقع "البوليفارد" على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، وتشهد هذه المنطقة 9 فعاليات لجميع الفئات، كما تضم مسرح الفنان محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح الراحل أبو بكر سالم بسعة 6 آلاف شخص، بالإضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة ألفي شخص.