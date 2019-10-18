موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1441 لشهر أكتوبر الجاري وضوابط الاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي

كل يوم تزداد عمليات البحث عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، لشهر أكتوبر لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث أن هناك عدد كبير من المستفيدين في انتظار صرف المساعدة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع العلم أن تلك الدفعة قد تأخرت كثيراً بالمقارنة مع الدفعات السابقة، لنجد أنهم يضعون أمالاً كبيرة في اقتراب موع إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين البنكية.

ضوابط الإستفادة من المساعدة المقطوعة

يجب أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

يجب أن لا يمتلك سجل تجاري، ولا يكون منتمي لأي معاش من الضمان الاجتماعي.

تتوقف قيمة المساعدة المقطوعة على قيمة دخل الأسرة الشهري، وكذلك عدد أفرادها.

يجب أن تكون الأسرة الراغبة في الحصول على المساعدة، من الأسر ذات الدخل المحدود، أو من المتضررين من الاصلاحات الاقتصادية.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عدم وجود موعد محدد حتى الآن لصرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كما أشارت الوزارة إلى ضرورة العمل بالشروط المحددة للاستفادة من الدعم الخاص بالمساعدة المقطوعة، حيث أن هناك عدد كبير من الأخبار المنتشرة حول اقتراب موعد صرف المساعدة المقطوعة، وهو الأمر الذي عملت الوزارة على نفيه تماماً، كما أكدت عن عدم وجود موعد بعينة حتى الآن، مشيرة إلى أنه فور تحديد موعد إيداع مبالغ الدعم ستقوم الوزارة بالإعلان عنه رسمياً، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، حتى لا تترك مجالاً لانتشار الشائعات المغرضة.