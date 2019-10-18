شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية «منال الضويان» ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - حسن باسويد (جدة)استطاعت المصورة الفوتوغرافية السعودية «منال الضويان» اقتحام قائمة المائة امرأة الأكثر تأثيراً لعام 2019. والتي أصدرتها وكالة البي بي سي الإعلامية البريطانية مؤخراً، والتي تضمنت أيضاً أسماء 17 سيدة عربية.
وأشارت الوكالة إلى أن النساء المدرجة أسماؤهن من البارزات في المجالات التي تخصصن بها، وحققن إنجازات مختلفة خلال العام الحالي، في المجالات المختلفة.
وذكرت البي بي سي أن «منال الضويان» برعت في أرشفة الكثير من الأعمال لاسيما المتعلقة منها بمجال المرأة السعودية طوال العقدين الماضيين. وأن المتحف البريطاني عرض اثنين من أعمالها العام الماضي.
من جهتها قالت «الضويان» للوكالة البريطانية إنها على ثقة من أن المستقبل سيكون أفضل، وأن المرأة السعودية ستتمكن من الحصول على المكانة المناسبة لها.
يذكر أن منال الضويان ولدت وترعرعت في المنطقة الشرقية، وحصلت على عدد من الدورات الفنية من مؤسسات مختلفة في المملكة العربية السعودية ودبي والبحرين ولندن.
وتُعرض أعمال «الضويان» بشكل دائم في مجموعات المتحف البريطاني والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة ومؤسسة دلفينا في لندن وهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ومؤسسة الناظور في ألمانيا ومؤسسة بارجيل في الشارقة.
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