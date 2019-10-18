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شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع مساعدات مالية بلغت 70 ألف ريال على المستفيدين ومساعدات عينية ممثلة في سلات غذائية وكوبونات شرائية وذبائح وفرش للمنازل وأجهزة كهربائية وتمور على أكثر من 1100 مستفيد وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام الجمعية علي السحاري أن الجمعية استقبلت أكثر من 20 أسرة جديدة خلال شهر سبتمبر وأجرت البحث الاجتماعي على هذه الأسر وتم اكتمال ملفاتهم استعدادًا للدعم.
وقال "السحاري" إن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.
جمعية البر الخيرية بالشرائع مكة المكرمة
"بر الشرائع" توزع 70 ألف ريال وكوبونات شرائية لأكثر من 1100 مستفيدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-18
شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع مساعدات مالية بلغت 70 ألف ريال على المستفيدين ومساعدات عينية ممثلة في سلات غذائية وكوبونات شرائية وذبائح وفرش للمنازل وأجهزة كهربائية وتمور على أكثر من 1100 مستفيد وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام الجمعية علي السحاري أن الجمعية استقبلت أكثر من 20 أسرة جديدة خلال شهر سبتمبر وأجرت البحث الاجتماعي على هذه الأسر وتم اكتمال ملفاتهم استعدادًا للدعم.
وقال "السحاري" إن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
12:09 AM
"السحاري": أكملنا ملفات 20 أسرة جديدة خلال سبتمبر استعدادًا لدعمهم
شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع مساعدات مالية بلغت 70 ألف ريال على المستفيدين ومساعدات عينية ممثلة في سلات غذائية وكوبونات شرائية وذبائح وفرش للمنازل وأجهزة كهربائية وتمور على أكثر من 1100 مستفيد وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام الجمعية علي السحاري أن الجمعية استقبلت أكثر من 20 أسرة جديدة خلال شهر سبتمبر وأجرت البحث الاجتماعي على هذه الأسر وتم اكتمال ملفاتهم استعدادًا للدعم.
وقال "السحاري" إن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.
، "بر الشرائع" توزع 70 ألف ريال وكوبونات شرائية لأكثر من 1100 مستفيد ،
المصدر : الخليج 365
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