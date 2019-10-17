قرض الضمان الاجتماعي عبر بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa شروطه وطريقة التقديم

وفرت المملكة العربية السعودية قرض الضمان الاجتماعي عبر بنك التنمية الاجتماعية، حيث تعمل السعودية على تطوير كافة القطاعات في الدولة من أجل مساعدة المواطنين على تحقيق عيشة كريمة ومستقرة وفقاً لرؤية 2030 في التنمية المتسدامة في المملكة وخاصة مع زيادة الأسعار وغلاء المعيشة للتيسير على الأسر السعودية وتقديم أفضل الخدمات لهم.

قرض الضمان الإجتماعي

قرض الضمان الإجتماعي هو قرض يتم تقديمه عبر بنك التنمية الإجتماعية sdb.gov.sa للعمل على تحسن معيشة المواطنين ومقابلة الإرتفاع في مستوى المعيشة وزيادة الأسعار وذلك للاسر التي تعاني من الدخول المتوسطة والفقيرة، ويعطي البنك مجموعة من القروض المتنوعة والميسرة لشريحة كبيرة من المجتمع السعودي، وتقل قيمة القرض لاصحاب الدخول المنخفضة عن 3200 في الشهر.

طرق التقديم على القرض الإجتماعي:

سوف نوضح لك خطوات التقديم من خلال الموقع الإليكتروني الخاص بالبنك عبر الرابط التالي: بنك التنمية الإجتماعي .

بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالنبك عبر الرابط السابق.

عليك أن تقوم بإنشاء حساب خاص بك.

ثم الضغط على حساب جديد.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك

اضغط على كلمة موافق.

بعد إنشاء الحساب يمكنك الدخول والقيام بالخطوات التالية

الدخول على الموقع عن طريق حسابك الذي سجلته

اختيار نوع التمويل الاجتماعي الذي تريد وبتحديد نوع القرض المطلوب

تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة.

سوف يتم تحديد موعد لك عن طريق البريد لاستكمال الأوراق وبتقديم الوثائق المطلوبة

لابد من طباعة الصفحة قبل المغادرة والقيام بتسليمها لأقرب فرع من فروع البريد في الموعد الذي تم تحديده.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض الضمان الاجتماعي