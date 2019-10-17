السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جيبوتي يزور مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى



جيبوتي 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر اليوم، مركز الملك عبدالعزيز لغسيل الكلى بجيبوتي.

وتجّول السفير المطر بين أقسام المركز مطلعًا على الاحتياجات التي يمكن أن تضاف إلى المركز لتلبية الطلبات الكثيرة من الشعب الجيبوتي للعلاج بهذه الوحدة الطبية.

وعبّر القائمون على المركز والمستفيدون من خدماته الطبية عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الاهتمام بهذا الصرح الطبي الذي يمثل واحدًا من أعمال ومشروعات دأبت المملكة العربية

// انتهى //

20:52ت م

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جيبوتي 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر اليوم، مركز الملك عبدالعزيز لغسيل الكلى بجيبوتي.وتجّول السفير المطر بين أقسام المركز مطلعًا على الاحتياجات التي يمكن أن تضاف إلى المركز لتلبية الطلبات الكثيرة من الشعب الجيبوتي للعلاج بهذه الوحدة الطبية.وعبّر القائمون على المركز والمستفيدون من خدماته الطبية عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الاهتمام بهذا الصرح الطبي الذي يمثل واحدًا من أعمال ومشروعات دأبت المملكة العربية السعودية على إقامتها في مختلف دول العالم الإسلامي.// انتهى //20:52ت م0255

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