السعودية اليوم / اختتام أعمال الدورة الثانية من مشروع تعزيز التعاون الأمني لمجموعة الخمس بالساحل الإفريقي في موريتانيا



نواكشوط 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم أعمال الدورة الثانية من مشروع تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الخمس بالساحل، التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينافاسو وتشاد والنيجر.

واتفق المشاركون في الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام وفق الوكالة الموريتانية للأنباء على برنامج لثلاث سنوات قادمة، يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الشرطية بدول الأعضاء في المجموعة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التعاون، خاصة في مجالات شرطة الحدود والتكوين ووضع منصة للتعاون الأمني بين دول المجموعة.

كما يتضمن برنامج المشروع حملات لتوعية وتثقيف المواطنين في المناطق الحدودية بأهمية الأمن وضرورة التعاون لرفع التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

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20:50ت م

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