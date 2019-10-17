السعودية اليوم / إيقاف مهاجرين غير شرعيين في الجزائر وتدمير مخابئَ للأسلحة وقنبلة تقليدية



الجزائر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

أوقف حرس السواحل البحري الجزائري 18 مهاجراً غير شرعي كانوا في رحلتين تجاه الأراضي الأوروبية انطلاقاً من سواحل محافظة عين تموشنت الجزائرية.

وكشفت مصادر أمنية جزائرية عن إيقاف 11 مهاجراً على متن زورق مطاطي عرض البحر قبالة سواحل مدينة بوزجار، فيما أُوقِفَ السبعة المهاجرون المتبقون في رحلة أخرى وتم عرض جميع المهاجرين على السلطات الأمنية.

من جهة أخرى، كشفت قوات للجيش الجزائري بمحافظة برج باجي مختار مخبأ للأسلحة والذخيرة كما دمرت قوات أخرى بمحافظة باتنة قنبلة تقليدية الصنع.

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18:35ت م

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