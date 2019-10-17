من هو أيمن بن محمد السياري نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بتعيينات جديدة في عدد من المؤسسات بالمملكة، أبرزها تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

حصل ايمن السياري على درجة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، بالإضافة إلى حصوله على شهادة بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة.

وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين (CFA) كمحلل مالي معتمد.

وتولى في فبراير 2017، منصب الرئيس المكلف لمكتب إدارة الدين العام ليتولى الإشراف على عملية تطوير استراتيجية الدين العام في المملكة، وضمان تحقيق اقتصاد مستدام، بالإضافة إلى عمله وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار وهو المنصب الذي يشغله منذ العام 2013.

وتولى السياري خلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي، بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015 على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية.