أول تعليق من تركي الفيصل على قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا

انتقد رئيس جهاز المخابرات السابق، الأمير تركي الفيصل، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وقال الأمير الفيصل، في لقاء لشبكة”CNN” الإخبارية الأمريكية: إن الرئيس ترامب أكثر غرابة في تعبيره عن الأشياء. واصفاً القرار بـ” أنه غير حكيم”.

وكانت الولايات المتحدة، بدأت الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، بعد قيام الأخيرة بعملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا.