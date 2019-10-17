انتقد رئيس جهاز المخابرات السابق، الأمير تركي الفيصل، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.
وقال الأمير الفيصل، في لقاء لشبكة”CNN” الإخبارية الأمريكية: إن الرئيس ترامب أكثر غرابة في تعبيره عن الأشياء. واصفاً القرار بـ” أنه غير حكيم”.
وكانت الولايات المتحدة، بدأت الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، بعد قيام الأخيرة بعملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تركي الفيصل على قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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