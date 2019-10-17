«الحصيني» يوضح طقس نهاية الأسبوع على مناطق المملكة

توقع خبير الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، أجواء الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أنه سيكون حارًّا نهارًا معتدلًا ليلًا.
وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع (من 18 – 20 صفر 1441هـ) حارٌّ نسبيٌّ نهارًا، يميل للاعتدال أول الليل يميل للبرودة آخر الليل في الأماكن المفتوحة، ناصحًا «تحتاجون معاطف خفيفة في البر والمزارع بعد منتصف الليل».
وأوضح الحصيني أن الأجزاء ستكون لطيفة داخل المدن ليلًا، قائلًا «تحتاجون ظلًّا عن الشمس من التاسعة صباحًا وإلى 3 الثالثة عصرًا في البر».
وأشار خبير الطقس إلى أن البرودة تزداد شمالًا وعلى المرتفعات الغربية والجنوبية، قائلًا «البر يوسع الصدر هذه الأيام خاصة ليلًا».
وتوقع الحصيني هطول أمطار على أجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وعسير والباحة جنوب مكة وغرب المدينة وحائل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية.
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