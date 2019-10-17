رئيس هيئة الترفيه يُوجِّه بالتحقيق في مضايقات بـ«موسم الرياض»

وجَّه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بالتحقيق العاجل في المضايقات التي تَحدُث في موسم الرياض.

جاء ذلك استجابةً لمقطع فيديو تداوله روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يُظهر فتاة منتقبة تشكو ما وصفته بالمضايقات خلال عملها كمنظمة في موسم الرياض.

وقالت الفتاة، في مقطع الفيديو: «معكم ريم الحازمي من موسم الرياض وبالتحديد من المربع، المفروض أن أكون منظمة في هذا الموسم، وفعلًا اتصلوا عليّ في الشركة وجيت للتنظيم ولكن للأسف بعض الشخصيات الي تحتقر أو ما تبي الناس المنقبات فهم يسَوّن أشياء كثيرة قاعدة تضايقنا في هذا المكان».

وأضافت: «أنا أمس كنت واقفة على رجلي والحمد لله من الزوار ومن الإدارة في الشركة الي أنا معهم منظمة ما حد اشتكى مني بالعكس كانوا يثنون علي وكانوا واقفين معي كلهم لكن للأسف بعض الشخصيات وأحددهم بالتحديد الي هو مدير الي ما انا قادر اوصله أو اتحدث معه رافض اليوم ومانعني منعا تاما اني انا اشتغل عند أي مطعم بحكم أني انا لابسة نقاب يعني لازم أكون شايلة النقاب لأن هو يبي يستعرض فيني وأنا هذا الشيء لا أرضاه وهذه الرسالة أتمنى أنها توصل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وتوصل للشعب كلهم».

وأعاد تركي آل الشيخ، نشر مقطع الفيديو على حسابه الرسمي بـ«تويتر»ـ مُعلقًا: «الآن حالًا سيتم فتح تحقيق في موضوع! وسيحاسب المسؤول».