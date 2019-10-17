السعودية اليوم / خفر السواحل الليبي ينقذ أكثر من 80 مهاجراً شمال شرق الزاوية



طرابلس 18 صفر1441 هـ الموافق17 اكتوبر 2019 م واس

أنقذ خفر السواحل الليبي 80 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 40 ميل شمال شرق مدينة الزاوية.

وأوضح مكتب الإعلام بالبحرية الليبية اليوم أن من بين 80 مهاجر 11 إمرأة، 8 أطفال يحملون جنسيات أفريقية مختلفة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى توجيه المهاجرين لـنقطة الخمس بحرس السواحل، حيث قدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

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11:03ت م

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