يستلم عائداً سنوياً فكيف يعرف قيمة دعمه من حساب المواطن ؟

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار مواطن يحصل على 5 آلاف ريال سنويًا كعائد سنوي، ويريد معرفة قيمة الدعم التي يحصل عليها من البرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه يتم الإفصاح عن العوائد السنوية من ضمن مصادر الدخل في البرنامج باختيار نوع ومصدر الدخل ( غير ذلك) وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

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ويوم أمس بدأ برنامج حساب متابعات الخليج 365 في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 23 المخصصة لشهر أكتوبر 2019.

كما دعا حساب متابعات الخليج 365 المستفيدين الراغبين في الاعتراض تقديم طلبهم عبر البوابة الإلكترونية على الرابط هنا.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.