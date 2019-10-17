، "ترامب" ساخرًا: "بيلوسي" مريضة وتحتاج المساعدة.. "صلوا لأجلها" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: "نانسي في انهيار عصبي".. أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة

كعادته في طريقة الانتقاد اللاذعة لكل من حوله، شكّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلامة القوة العقلية لرئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وغرّد ترامب، على حسابه في "تويتر" قائلًا: "نانسي بيلوسي في حاجة ماسّة إلى مساعدة عاجلة، وهي إما تعاني من خلل في جزئها العلوي (الرأس)، أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة. كانت مصابة اليوم بانهيار عصبي تامّ في البيت الأبيض. شيء محزن النظر لهذا الأمر، صلوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية".

وبحسب "روسيا اليوم" نشر الرئيس الأمريكي عدة صور من اجتماعه مع قادة الكونجرس حول الوضع في سوريا والعملية العسكرية التركية، ظهرت بيلوسي في إحداها وهي تقف على طاولة بيضاوية موجهة حديثها إلى ترامب.

وكتب ترامب تعليقًا على الصورة يقول: "نانسي في انهيار عصبي"؛ فيما ظهر في صورة أخرى مِقعدا رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير، خالييْن من صاحبيْهما، وعلّق ترامب بهذا الصدد يقول: "الديمقراطيون لا يفعلون شيئًا.. بيلوسي وشومر اندفعا إلى خارج المكتب".

ويبدو أن الرئيس الأمريكي يثأر بهذه الانتقادات الشديدة من رئيسة مجلس النواب التي أعلنت في وقت سابق أن دونالد ترامب "انفجر غضبًا" خلال الاجتماع مع قادة الكونجرس؛ فيما صرح رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بأن سيد البيت الأبيض قد وصف "بيلوسي" بأنها سياسي من الدرجة الثالثة.دونالد ترامب