إعلامي يستعرض تجربته بعد تعرض حسابه على ‘واتس اب’ للاختراق

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استعرض محمد الشقا تجربته بعد تعرض حسابه على ‘واتس اب’ للاختراق ونشر الشقا تغريدة على حسابه بموقع”تويتر” نبه خلالها أصدقاءه بحدوث خلل في حساب”الواتساب” الخاص به، مبيناً أنه لا يتحمل مسؤولية أي رسالة تصدر منه بعد الساعة 9:30 من مساء أول أمس الثلاثاء، قبل أن يعود بعدها بساعات ويؤكد استعادته للحساب.

وأضاف الشقا أن المخترق يتبع عدة طرق للاحتيال على أصدقائه حيث طلب من بعضهم إرسال أرقام هوياتهم وتواريخ ميلادهم لإنشاء حسابات على تطبيق (stc) ليقوم بالشراء عبرها.

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