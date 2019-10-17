15 تطبيقًا ضارًا يجب إزالتها فورًا من هاتفك

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طالب بعض خبراء الأمن المعلوماتي مستخدمي الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد بالتخلص من 15 تطبيقًا ضارًا أو المخاطرة باختراق المعلومات والبيانات الشخصية.

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وقال خبراء الأمن إن البرامج الخمسة عشرة متوفرة من خلال متجر Google Play وتحتوي على برامج ضارة حيث تعمل بعض التطبيقات عن طريق إخفاء نفسها عن مستخدمي الهواتف، وتتجنب الاكتشاف عن طريق التظاهر بأنها “أدوات نظام”.

وأفاد المختصون أن معظم هذه التطبيقات هي بمثابة مصدر إزعاج، وكثيرًا ما تغطي شاشة الهاتف من خلال الإعلانات الكبيرة التي تبث من خلالها مؤكدين أنه بالرغم من إزالة الـ 15 تطبيقًا من مركز تنزيل جوجل..، إلا أنها لا تزال مثبتة على أكثر من 1.3 مليون جهاز.

وتضم قائمة التطبيقات: