السعودية اليوم / مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات جراء الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين



مانيلا 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات جراء الزلزال الذي ضرب أمس جنوب الفلبين وبلغت قوته 4ر6 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية الفلبينية للتعامل مع الكوارث مارك تيمبال أن شخصين قتلا وأصيب 18 آخرون بانهيار أرضي في‭‭ ‬‬بلدة ماجسايساي بإقليم دافو ديل سر، في حين تضررت 15 بناية، منها مراكز للتسوق ومدارس ومجالس بلدية.

وقال رئيس بلدية تولونان في إقليم نورث كوتاباتو ريويل ليمبونجان، إن طفلة عمرها 7 أعوام لقيت مصرعها عندما انهار جدار في منزلها.

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07:35ت م

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