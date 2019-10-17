شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليمن: اتفاق جدة سيسرع بإجهاض المشروع الإيراني في البلاد والان مع التفاصيل

أشاد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الأربعاء، بما وصفها بـ"الجهود السعودية المخلصة" للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية اليمنية بهدف استمرار المواجهة والقضاء على المشروع الإيراني في اليمن، عبر وكلائها من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإفشال أجنداته التدميرية والتخريبية التي تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم برمته، ويهدد سلامة الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه السفيرة الألمانية لدى اليمن، كارولا مولر، حيث تم مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والحوار الذي ترعاه المملكة العربية السعودية في جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتقدم الذي أحرزه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعرب رئيس الحكومة اليمنية، عن ثقته بأن يسهم اتفاق جدة عقب التوقيع عليه في تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن، والدخول في مرحلة جديدة من البناء والتنمية لتخفيف معاناة الشعب اليمني على امتداد الوطن.

Advertisements

ولفت إلى استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، وبإيعاز من داعميها في طهران، في رفض كل خيارات السلام والتمادي في الانتهاكات الوحشية ضد المدنيين، واستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية.

وأكد أن ذلك يتطلب بالمقابل موقف حازم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لاستكمال إنهاء الانقلاب في حالة استمرار عدم الرضوخ للسلام وتطبيق القرارات الملزمة والانصياع للارادة المحلية والدولية ووضع حد لهذه الحرب العبثية التي أشعلتها نيابة عن إيران.

بدورها جددت السفيرة الألمانية، دعم بلادها للشرعية اليمنية وحرصها على تحقيق السلام وإنهاء معاناة اليمنيين، مؤكدة أن ألمانيا مستمرة في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني في هذه الظروف.