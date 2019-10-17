السعودية | السعودية تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري شرق أفغانستان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال.
وأكد المصدر رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
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