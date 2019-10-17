صور.. نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد “القحطاني”

نقل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأسرة شهيد الواجب مبارك بن سعد القحطاني الذي استشهد في الحد الجنوبي. وأدى نائب أمير الرياض صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء) بجامع الراجحي، بحضور قائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير.

وأعرب الأمير محمد بن عبد الرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. ورفع ذوو الشهيد الشكر لقيادة المملكة ولنائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.