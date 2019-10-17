تركي آل الشيخ يوجه بفتح تحقيق عاجل بسبب هذا المقطع !

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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه “تركي آل الشيخ” بحسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع لمرأة منتقبة تعمل كمنظمة بإحدى فعاليات موسم الرياض، وهي تستغيث به للتدخل لوقف التعنت الذي أبداه بعض الأشخاص تجاهها بسبب كونها منتقبة.
وأوضحت المرأة في المقطع أن إحدى الشركات اتصلت بها لتنظيم فعالية بموسم الرياض، مشيرة إلى أن بعض الشخصيات التي تحتقر المنتقبات قاموا تجاهها بأفعال من أجل مضايقتها.
وأكدت في كلامها أنها بالأمس ظلت تتابع بنفسها العمل، ولم يكن هناك شكوى سواء من الزوار أو الشركة التي دعتها لتنظيم الفعالية، ولكن اليوم رفض مدير الصالة مجرد اقترابها من المطاعم بحجة أنها منتقبة.
وعلى الفور رد عليها “آل الشيخ” معلقًا على المقطع بقوله: “الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في الموضوع! وسيحاسب المسؤول”.
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