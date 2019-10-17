توجيه عاجل من أمير المدينة بشأن حادث حافلة المعتمرين

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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وجه أمير المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم.

‫وأعرب أمير المدينة، عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين تغمدهم الله بواسع رحمته، داعيًا المولى بأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.