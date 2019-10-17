- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم توجيه عاجل من أمير المدينة بشأن حادث حافلة المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توجيه عاجل من أمير المدينة بشأن حادث حافلة المعتمرين
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
وجه أمير المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم.
وأعرب أمير المدينة، عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين تغمدهم الله بواسع رحمته، داعيًا المولى بأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه عاجل من أمير المدينة بشأن حادث حافلة المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.