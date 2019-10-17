شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: تفحم 35 في تصادم على طريق الهجرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة) ، عبدالله الصقير (جدة)

تفحم 35 شخصا، وأصيب 5 آخرون مساء أمس (الأربعاء)، إثر اصطدام حافلة كانت تقلهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قادمة من الرياض، بمعدة ثقيلة عند الكيلو 170 على طريق الهجرة.

وأكد مدير مجمع الحمنة الصحي في محافظة وادي الفرع مرزوق ضيف الله الشلاحي لـ«الخليج 365»، استنفار مستشفيات منطقة المدينة المنورة لحالة الطوارئ إثر الحادث الأليم الذي أسفر عن تفحم 35 معتمرا كـ«حصيلة أولية» وإصابة 5 بينهم 3 حولوا إلى المدينة لحالاتهم الحرجة، فيما بقيت حالتان (امرأة ورجل) في المجمع، من الجنسيتين الباكستانية والهندية.

وأشار الشلاحي إلى أن سائق الشيول على قيد الحياة وهو يمني الجنسية، منوها إلى أن 4 فرق من إدارة الطوارئ والإسعاف إضافة إلى سيارتي إسعاف من المجمع كانت ضمن الفرق التي باشرت الحادثة، وما زالت جميع فرق الإسعاف والإنقاذ في الموقع حتى ساعة إعداد الخبر.

من جانبها، أفادت شرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند الساعة السابعة من مساء أمس، أن الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر باشرت حادثة اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، بمركز الأكحل، ونتج عن ذلك وفاة 35 وإصابة عدد من ركابها نقلوا إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.