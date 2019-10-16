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2019-10-17 توقعات الأرصاد لطقس الخميس.. سحب رعدية وغبار وضباب متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية. Advertisements وتضمنت التوقعات استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة وتبوك وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والمنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية. ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 39 درجة مئوية، وذلك في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية، في أبها.







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